Barcelona s Rakitićem od prve minute želi dotući Liverpool već na Campu Nouu

"Liverpool je momčad prepuna tempa i intenziteta. Zapravo, takve su Kloppove momčadi. Isto tako, sjajna je ta napadačka linija Liverpoola. Prednosti? Sigurno da je nama lakše nego Liverpoolu zbog činjenice što smo osigurali naslov prvaka, a oni se za to još bore. No, to neće biti ključno. Što će biti ključno? Svašta, ali naglašavam da je vrlo često uvodnih petnaestak minuta svakog poluvremena strašno važno. Tada se usmjerava utakmica" - rekao je Valverde