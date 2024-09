Bara tvrdi da je Olmo nakon prelaska u Barcelonu nazvao Mamića: Zdravko se rasplakao...

Andy Bara u intervjuu za Podcast Inkubator podijelio je detalje o odnosu sa Zdravkom Mamićem:

'Kad bih rekao nešto loše o Zdravku, to bi bila laž. Ljudi koji me poznaju znali bi da lažem, a ja to sigurno neću. Zdravko je definitivno imao velik utjecaj na moju menadžersku karijeru i pomogao mi je na samim počecima. Doveo je Olma u Dinamo, a da nije bilo Mamića, vjerojatno ne bi bilo ni Olma. Čvrste temelje Dinama postavio je Zdravko, i to mu nitko ne može osporiti.'