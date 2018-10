Arda Turan dotaknuo dno: Slavnom nogometašu prijeti 12 godina zatvora

Veznom igraču turske nogometne reprezentacije Ardi Turanu prijeti čak 12 godina zatvora nakon što je pretukao poznatog turskog pjevača Berkaya Sahina, seksualno maltretirao njegovu ženu, te im prijetio pištoljem.

Tursko tužiteljstvo je podiglo optužnicu protiv igrača Barcelone koji je na posudbi u Istanbul Basaksehiru zbog nanošenja teške tjelesne ozljede, seksualnog napada, te neovlaštenog posjedovanja oružja zbog čega mu prijeti do 12 godina zatvora.

Turan je nedavno u alkoholiziranom stanju u jednom noćnom klubu maltretirao Sahinovu ženu, a kada mu je pjevač prišao i kazao da to ne čini, poznati nogometaš ga je udario šakom u glavu i slomio mu nos. Potom ga je navodno pratio do bolnice gdje je izvadio pištolj i rekao pjevaču: 'Žao mi je, nisam znao da ti je žena, ubij me.'

Turan, čija je supruga u osmom mjesecu trudnoće, je sve demantirao kazavši kako je sve samo nesporazum. Međutim, tužiteljstvo očito misli drugačije jer su izdali nalog za Ardino privođenje.

Ovo nije bio prvi incidentu turske nogometne zvijezde. U svibnju je suspendiran na 16 utakmica nakon što je napao pomoćnog suca nakon jedne ligaške utakmice, a u lipnju prošle godine je napao jednog novinara nakon čega je izbačen iz reprezentacije.

Turan je od 2015. član Barcelone, a u siječnju ove godine je stigao na posudbu u Basaksehir. Igrao je i za Atletico Madrid i Galatasaray, dok je za tursku reprezentaciju upisao 100 nastupa.