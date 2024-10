Apsolutna je legenda kluba iz Salzburga, ali otkriva nam što je Dinamova prednost

Mnoštvo je hrvatskih nogometaša koji su tijekom karijere nosili dres kluba iz Salzburga, bilo da se on zvao Casino, Austria ili Red Bull. No s najviše njih, a prema Transfermarktu nabrojali su ih točno 209, jest Nikola Jurčević. On je s tim klubom osvojio i dva naslova austrijskog prvaka i dva superkupa, ali i igrao finale Kupa Uefa u sezoni 1993./94. Bio je i najbolji strijelac lige.

Naravno, bio je Jurčević i igrač, potom i trener zagrebačkog kluba, pa pozna obje sredine. Uoči večerašnje utakmice iznio je svoje viđenje trenutne forme Dinama i Salzburga, ali i detalja koji bi mogli utjecati na ukupni ishod.