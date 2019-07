Antonio Conte se na prvoj službenoj konferenciji dotakao hrvatske zvijezde; evo što je sve rekao

Antonio Conte održao je prvu službenu konferenciju kao trener Intera, a na njoj se dotakao i Ivana Perišića

Ovaj talijanski stručnjak osvojio je kao trener tri Serie A, ali na klupi Juventusa. Sada mu predstoji da to napravi s Interom, a to neće biti lak zadatak. Conte ima pobjednički mentalitet i to će pokušati 'usaditi' u svlačionicu...

'Imamo istu viziju, dijelimo ambiciju i želju da stvorimo nešto važno, ali čeka nas dugo i teško putovanje', rekao je Conte.