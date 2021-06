Ante Rebić nije izdržao slušajući kritike, te se preko društvenih mreža obračunao s Prosinečkim, Vlaovićem, Samovojskom ali i izbornikom Dalićem?!

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić, kojem je izbornik Dalić unatoč lošim igrama tijekom utakmica po skupinama, priliku dao i u okršaju u osmini finala protiv Španjolske, iako su mnogi zagovarali Mislava Oršića, više se nije mogao nositi s kritikama

Podsjetimo, Ante Rebić u 38. minuti, osim što je i prije bio prilično neprimjetan, napravio je veliki gaf te je izašao izvan terena i mijenjao kopačke.

U tim trenucima, Španjolci su organizirali napad i iz kojeg je Pablo Sarabia zabio za izjednačujućih 1:1.

Naravno, nije samo taj trenutak nepažnje donio pobjedu Španjolcima, ali svakako je jedan od najvećih gafova, koje smo mogli vidjeti u zadnje vrijeme.

O tome je danas govorio i Miroslav Ćiro Blažević, koji se osvrnuo na Rebićevo mijenjanje kopački, ali i Gvardiolovo pijenje vode.

'To je nešto u što ne možeš vjerovati. Da pričaš to nekom treneru, rekao bi da graniči s amaterizmom. To me činilo toliko nesretnim da me više zaboljelo nego poraz'.