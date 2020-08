[ANKETA] Pogledajte sporni trenutak kada su svi u Lokomotivi tražili penal; bilo je to par minuta prije nego što je Rapid zabio

Nogometaši Lokomotive nisu se uspjeli plasirati u 3. pretkolo Lige prvaka, oni su u susretu 2. pretkola na stadionu u Kranjčevićevoj ulici izgubili od bečkog Rapida sa 0:1

Senzacija se nije dogodila i 'Lokosi' su se oprostili od mogućnosti da se natječu u Ligi prvaka već poslije jedne utakmice, jer zbog situacije s koronavirusom nema uzvratnog susreta. Hrvatski predstavnik bio je domaćin ovom jedinom ogledu, ali to mu nije pomoglo.

Austrijanci su bili bolji, a trenutak odluke dogodio se u 32. minuti. Arase je odlično proigrao Fountasa u kaznenom prostoru Lokomotive, udarac grčkog napadača Hendija je obranio, lopta se odbila do Arasea, a i njegov pokušaj je vratar hrvatskog prvoligaša uspio zaustaviti, no pored statičnih domaćih stopera i nakon drugog odbijanca lopta je stigla do gostujućeg napadača, a kod udarca Kare više niti Hendija nije mogao ništa.