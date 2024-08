Andy Roddick o Novaku Đokoviću: Priopćio nam je da začepimo...

sad i on ima zlato

'Cijele sezone se mučio, nije osvojio ni jedan turnir, nije pobijedio ni jednog igrača iz Top 10 cijele godine, imao je operaciju koljena 6. srpnja, a već 4. kolovoza je osvojio olimpijsko zlato u singlu protiv trenutno najboljeg igrača na zemlji. Oduševilo me je što je rekao nakon toga. To je Novakova najveća stvar koju je ikada izjavio, indirektno nam je priopćio da začepimo. Ljudi, ja ne mogu reći da se to neće dogoditi, jer sam naučio lekciju', pojasnio je Roddick.

Srpski tenisač osvojio je zlato na Olimpijskim igrama i tako postao tenisač s osvojenim svim najvećim turnirima!