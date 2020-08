Andy Murray spreman je riskirati s US Openom, ali škotskog tenisača i njegove kolege zanima što će biti kada se vrate natrag u Europu

Najbolji britanski tenisač Andy Murray voljan je preuzeti rizik putovanja kako bi sudjelovao na ovogodišnjem US Openu, ali on i njegovi kolege s ATP Toura žele imati čistu situaciju po pitanju izolacije pri povratku u Europu iz New Yorka

Tenisači bi se trebali ponovno boriti za ATP bodove od 20. kolovoza, kad je predviđen početak Western & Southern Opena, turnira iz Masters 1000 serije koji je iz Cincinnatija prebačen u New York i poslužit će kao uvertira za US Open koji će se na terenima USTA Nacionalnog centra Billie Jean King odigravati od 31. kolovoza do 13. rujna. U tjednu iza US Opena tenisači bi trebali igrati u Madridu (13. - 20. rujna), ako turnir u međuvremenu ne bude otkazan, što od organizatora traže lokalne vlasti zbog novog porasta broja zaraženih koronavirusom, a potom bi se karavana trebala preseliti u Rim (20. - 27. rujna), tjedan dana uoči okupljanja u Roland Garrosu. Murrayja brinu odredbe koje su na snazi u pojedinim europskim zemljama, gdje se u slučaju dolaska iz SAD-a mora ići u dvotjednu izolaciju.