Andrea Ivančević oduševila na Hanžeku: U strašnoj konkurenciji pao hrvatski rekord

Hrvatska sprinterica Andrea Ivančević oborila je na mitingu u Zagrebu hrvatski rekord na 100 metara prepone.

Ivančević je u jakoj konkurenciji stigla na cilj četvrta s vremenom od 12.85 sekundi, čime je za dvije stotinke popravila svoj nacionalni rekord iz 2015. godine iz Szekesfehervara. Andrea je bila i sama iznenađena ovakvom utrkom s obzirom na loše uvjete na stadionu Mladosti.

'Čekam ovakvu utrku puno, jako dugo, još od 2015. Jako sam ponosna i sretna što sam to napravila na ovom stadionu, na svom najdražem natjecanju, a pogotovu nakon lošeg nastupa na EP-u u Berlinu, gdje sam bila ljuta i razočarana. Ovo je stvarno fenomenalno, iako bih rekla da sam neke stvari mogla bolje napravit, ali državni rekord je tu, neću se žaliti. Konkurencija je pomogla, ja volim trčati s brzim curama i to me motivira', kazala je Zagrepčanka.

'Ovo je kraj sezone, svi su umorni, staza je skliska, a bilo je i hladno pa sam i ja iznenađena što je rekord pao upravo sada. Ja mislim da imam u sebi još rezervi, moram poboljšati tehniku preko prepona, a samopouzdanja mi nikad nije nedostajalo. Ovo je sjajan uvod u sljedeću sezonu', kazala je Andrea.

Na utrci na 100 prepone pobijedila je Amerikanka Sharika Nelvis s 12.65 sekundi, ispred sunarodnjakinja Brianne McNeill (12.66) i prošlogodišnje pobjednice Christine Manning (12.79).

Srušeno čak pet rekorda mitinga

Unatoč prohladnom vremenu u utorak navečer su ponajbolji svjetski atletičari na stadionu Mladosti uz Savu priredili pravi spektakl postavivši čak pet novih rekorda zagrebačkog mitinga.

U utrci na 800 metara Bocvanac Nijel Amos potvrdio je sjajnu formu te je pobijedo s vremenom 1:44.08 minuta čime je za za 1.29 sekundi oborio dosadašnji rekord Amerikanca Nicka Symondsa star osam godina, Kenijka Lilian Kasait Rengernik je na 3000 metara trčala je 8:31.77 minuta što je i novi rekord mitinga i njezin osobni rekord, a i šesti najbolji rezultat sezone u svijetu, dok su preostala tri rekorda postavljena u tehničkim disciplinama.

Vladar diska ove sezone Jamajčanin Federick Dacres pobijedio je i u Zagrebu i to s odličnim hicem od 68,17 metara čime je za 92 centimetra popravio šest godina star rekord mitinga kojega je držao Britanac Lawrence Okoye, a preostala dva rekorda mitinga popravljena su za jedan centimetar.