Allegri nahvalio Messija, a Ronaldo se narugao treneru; sve je izvjesnije da se rastaju na kraju sezone

Nogometaši Juventusa ove subote od 18 sati (Arenasport 4) na svom stadionu igraju prvenstveni dvoboj protiv Fiorentine, te će pobjedom potvrditi novi 'scudetto'. Međutim, nakon ispadanja od Ajaxa u Ligi prvaka, odnosi unutar torinskog kluba su narušeni

Naime, odlazeći prema svlačionici, u jednom je trenutku okrenuo glavu prema klupi i rukom pokazao kako je momčad igrala 'kukavički'.

Istovremeno, dio medija piše kako je Cristiano Ronaldo, koji je uoči ove sezone zamijenio dres Reala Juventusovim, tražio od čelnika kluba da se promijeni 'krva slika' među igračima jer prema njegovom mišljenju neki od njih nemaju kapacitet za ovo najelitnije natjecanje.

'Za mene postoji samo Juventus', Tuttosport je prenio Ronaldove riječi iz kojih se jasno može zaključiti da Portugalac nema namjeru otići i da je 'lopticu' prebacio allegriju odnosno čelnicima kluba.

S druge strane, trener Allegri je najavio kako želi odraditi ugovor do kraja, točnije do ljeta 2020. godine, odnosno ostati u Torinu još sljedeću sezonu. Hoće li se to i dogoditi, još nitko ne potvrđuje, ali zanimljivo je da se već dva dana spominje povratak Antonija Contea na klupu Juventusa. Iz kluba se po tom pitanju nije nitko oglašavao, što ostavlja prostor za svakakve špekulacije, pa između ostalih i ovu da bi umjesto Allegrija na klupu mogao sjesti Luciano Spalletti.

Inače, Allegri se usudio i pohvaliti Lionela Messija, što je - ako je sve to izjavio - uistinu pokazatelj lošijih odnosa s Portugalcem.

'Uvijek sam govorio da dolazak Cristiana Ronalda ne znači i matematičku sigurnost osvajanja Lige prvaka. Nogomet nije egzaktna znanost. Ono što se pisalo o Ronaldu potvrđuje da nam njegov dolazak nije jamčio naslov u Ligi prvaka. Pogledajte Barcelonu koja se vratila u polufinale Lige prvaka nakon četiri sezone, a ima i Messija. Puno je detalja da bi se uspjelo u nogometu'.