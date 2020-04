Nizozemski nogometni savez nakon odluke nizozemske Vlade o zabrani sportskih natjecanja do 1. rujna, donio je odluku o okončanju sezone, a što je posebno rastužilo našeg Alena Halilovića. Naime, nakon višemjesečne adaptacije na novi klub, Halilović se u drugom dijelu sezone izborio za minutažu, u veljači je bio u naj-momčadi mjeseca, zabio je i prekrasan pogodak protiv Den Haaga, te unatoč promašaju protiv Ajaxa, dobio na samopouzdanju a onda je zbog pandemije koronavirusa sve stalo.

'Da, stav je kluba da se ne može tako dugo biti bez treninga. Naravno, čekamo kada će klub dobiti dopuštenje za održavanjem treninga, ali sigurno će to biti kao i drugdje u Europi, u manjim skupinama. Ono što jedino znam jest da sljedeću sezonu neću ostati u Heerenveenu, ali kako imam ugovornu obvezu do ljeta, moram je ispoštovati do kraja'.

Znači, u ljeto odnosno na pripreme kada već krenu, vraćate se u Milan. Imate li ikakvih informacija što možete očekivati u crveno-crnoj momčadi?

'U ovom času nemam apsolutno nikakvu informaciju, jer vjerojatno ni oni ne znaju što će biti, niti kada će uopće početi s treninzima na završetak ove sezone. Čekam da mi se jave i ponude nekakvo rješenje. Prema onome kako sada stvari stoje, odnosno prema ugovoru koji imam, vjerujem da ću odraditi pripreme s njima. Nažalost, sada više u klubu nemam Zvonimira Bobana, pa mi je onda i teže dolaziti do informacija. Ova situacija s koronavirusom unijela je totalnu zbrku'.

S Halilovićem smo se čuli u nedjelju, taman na šestu godišnjicu kada je zabio svoj posljednji gol u Dinamovom dresu. Naime, te 2014. godine zabio je u remiju s Lokomotivom za konačnih 1:1. Iz Dinama je otišao i kao najmlađi strijelac HT Prve lige, ali i kao najmlađi debitant u A reprezentaciji.

Jeste li tada mogli zamisliti da ćete u šest sezona proći toliko toga, od transfera u Barcelonu i treninga s Messijem, Neymarom, Suarezom, igranja u španjolskoj La Ligi protiv Ronalda i ostalih zvijezda, selidbe u veliki HSV, pa potom i Milan.

'Iskreno, tada nisam mogao ni pomisliti što me sve čeka. Posebno u tako nekom kraćem periodu. Svašta mi se događalo u tih par zadnjih godina, čak i više nego sam očekivao, ali očito je taj moj put morao izgledati ovako'.

Jeste li tim putom zadovoljni ili mislite da je on mogao izgledati i bolje, s obzirom na to da ste bili etiketirani kao 'hrvatski Messi' i jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa?

'Vjerujem, odnosno vidim da je bilo i krivih poteza. Bilo je i dobrih, ali bilo je i puno pehova. Recimo, kad sam u Las Palmasu počeo igrati jako dobro, teško sam se ozlijedio, odnosno stradao mi je gležanj zbog čega sam završio na operaciji. Evo, i sada u Nizozemskoj kada sam uhvatio pravu formu, dogodio se prekid. A tako je bilo gotovo svugdje, nekakav peh, nekakva ozljeda. Ono što je najvažnije, jest da sam svjestan da mogu igrati puno bolje, ali samo mi treba kontinuitet'.

Spomenuli smo taj vaš odlazak iz Dinama, sa samo 18 godina. No, vama su i već puno prije toga stavljali veliki teret na leđa. Pa ste igrali u A reprezentaciji s Modrićem, Olićem, Vidom, Ćorlukom (op.a. u prijateljskoj utakmici 10. lipnja 2013. protiv Portugala), a koji mjesec kasnije opet ste bili u kadru U-17 reprezentacije? Jesu li vas takvim tretmanom možda i previše opteretili? Niste imali pravo na krivi korak, lošiji dan?

'Teško je meni sada govoriti je li netko pogriješio ili nije. Sjećam se samo da se uvijek o meni govorilo ili da sam odličan ili da sam katastrofa. A znate, bez obzira na sav taj popratni sadržaj oko nogometaša, sve to zna jako zaboljeti. I sada me prate isti takvi komentari. No, počeo sam ne obazirati se na tuđe priče, sve je to proces odrastanja. Trudim se na svakom treningu, u svakoj prilici, na svakoj utakmici, dajem svoj maksimum i to je jedino što ja mogu napraviti. Na ostalo ne mogu utjecati. Možda i najbolji primjer kako me se ocjenjivalo su i zadnje utakmice za mladu reprezentaciju. Protiv Grčke sam odigrao solidnu utakmicu, ali onda se najednom pisalo kako sam odličan, kako se vraćam u obranu, kako sam igrao u oba smjera, kako sam sazrio, kako uklizavam, kako sam pravi kapetan. No, na Euru, protiv Rumunjske, u kojoj smo izgubili, mene se označilo kao jedinog krivca. Kao da sam ja bio jedini na terenu, da nisam želio igrati obranu, da se nisam htio vraćati. OK, s vremenom shvatiš, da se kao nogometaš moraš svaki dan dokazivati i da je takav odnos prema svima, ali imao sam dojam da se mene iz nekog razloga gledalo drugim očima'.

Malo je uzeo predah, pa ipak dodao i ovo.

'Naravno, nisam ja ni Messi niti netko njegovog ranga. Ali žalosti me kada me mnogi spominju u negativnom kontekstu, kada me se uspoređuje s igračima koji svi zajedno nemaju utakmica u Ligama petica kao ja. Do 20. godine odigrao sam ih 37, a sa 22 godine 80 utakmica. Zar bih odigrao toliko utakmica da ne igram obranu, da ne ispunjavam trenerove zamisli? Žao mi je samo što oni koji me kritiziraju, ne znaju da mladog igrača treba ispratiti, i ponekad istrpiti. Ali, najiskrenije, meni su sve te kritike, najbolji motiv'.

Još uvijek stojite iza svoje izjave da ponudu Barcelone niste mogli odbiti?

'Imao sam ja u Dinamu i sretne ali i tužne periode. No, kada vas pozove Barcelona, onda mislim da nema igrača na svijetu koji ne bi tu ponudu prihvatio. Tako da i sada razmišljam tako. A što se Dinama tiče, iskreno pamtim samo sretne i vesele dane, jer prošao Dinamovu školu, on me je stvorio igračem, ali u jednom trenutku ja sam otišao svojim putem'.

Uz onaj Dinamo dok ste vi igrali, i ovaj sadašnji postoji poveznica, a to je Damir Krznar, koji je tada bio pomoćni trener Zoranu Mamiću, a sada će biti Igoru Jovičeviću.

'Vidim, pratim. I mogu mu, baš kao i Igoru Jovičeviću poželjeti sreću. Ali moram spomenuti i dvije godine vrhunskih rezultata Nenada Bjelice. A sada, zašto je došlo do razlaska i prekida suradnje, ne mogu komentirati jer niti sam dio svlačionice, a niti sam upućen u detalje'.

U ljeto 2019. bili ste kapetan hrvatske U-21 selekcije na Euru u Italiji i San Marinu. Nekako se nameće pitanje vidite li se, opet, u kadru A reprezentacije?

'Mislim da je to što je odgođeno europsko prvenstvo prilika svim igračima koje ove sezone koji nisu imali priliku kakvu su očekivali. To se, naravno, odnosi i na mene. Naravno, ima igrača i koji su 'zacementirani' svojim statusom, ali svi će se opet u sljedećoj sezoni morati dokazivati. Koliko vidim, izbornik prati i uvijek nagrađuje one koji igraju dobro, a sada je na svima, pa tako i meni, da se pokušamo nametnuti. Ovo sve može i meni biti dodatni poticaj, da još više zapnem, i potrudim se i pokažem da zaslužujem biti tamo. Naravno, ako ne budem igrao u svom klubu i ako ne budem pružao partije koje bi trebao za taj nivo, onda naravno da poziv ni ne zaslužujem'.

U tih šest sezona, kao ste sami rekli, bilo je uspona i padova. Odnosno sretnih i manje sretnih epizoda. Znamo da su vas u HSV-u izigrali, baš kao i u Standardu iz Liegea, a da ste najbolji nogomet igrali u Španjolskoj?

'Da, istina. Tamo sam igrao u 70 do 80 posto utakmica. Momčadi su i bile tako koncipirane, gdje sam dobivao podršku trenera. Naravno, sve je to vezano uz rezultat. Ako igraš, a rezultat je povoljan, onda je i slika o tebi drugačija. No, definitivno mi je taj nogomet u Španjolskoj nekako najbolje sjeo. Ali u ovom trenutku fokusiran sam na povratak u Milan. Ima osjećaj da sam tamo ostao dužan, igrao sam protiv Olympiacosa i Dudelangea, ali tu sezonu rezultati su bili loši, momčad se mučila i nama, mlađima i novima nisu davali baš previše prilike. Možda sam trebao biti malo strpljiviji te čekati svoju priliku, ali onda se pojavila opcija s posudbom u Belgiju, što se pokazalo mojim lošim izborom. Zato ću sada pametnije (ha, ha)'', zaključio je Alen Halilović, odlučan da ovo vrijeme koje je pred njim iskoristi za što bolje treninge, kako bi se u Milanu predstavio u najboljem svjetlu. A kao bude na nivou igara kao u dresu Heerenveena, ne bojimo se da će se izboriti za svoje mjesto.