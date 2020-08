Alen Babić nokautirao protivnika u drugoj rundi pa uputio vrlo jasnu i oštru poruku: Mogu li sad dobiti Filipa Hrgovića?

Opako je izgledao Alen Babić u ringu protiv Shawndella Wintersa, a nakon što je završio meč u drugoj rundi, raspoloženje iz istog prebacio je u mix zonu, gdje se obratio reporterima Matchroom Boxinga, koji su tražili prvu izjavu nakon meča.

Ono što je rekao da će protiv Shawndella Wintersa ponuditi publici, upravo to je Alen Babić i napravio. Hrvatski boksač, član BK Leonardo, trebao je samo dvije runde da bi zaustavio svog najtežeg i najozbiljnijeg protivnika do sada, 39-godišnjeg Amerikanca koji je u meč ušao kao 65. teškaš svijeta.

Babić je, prenosi Fightsite.hr, meč otvorio kako je najavio, agresivno i ofenzivno. Odlučio se na udarce u tijelo koje je jako dobro pogađao cijelu prvu polovicu runde, čime Wintersu nije davao nikakvu priliku da ponudi nešto iz svog repertoara. Ulaskom u drugu polovicu runde počinje "Savage" kombinirati s udarcima u glavui i čim su prvi sjeli je Winters bio uzdrman, nakon čega je sjeo na konopce. Uslijedilo je brojanje koje mu je bilo dovoljno da se oporavi i izdrži napada kakve je Babić provodio do kraja runde.

Kako je završio prvu rundu, tako je Babić nastavio u drugoj. Plasirao je veliki broj udaraca koji nisu svi pronalazili pravu metu, no takvim načinom boksa Wintersu nikako nije dozvoljavao da se uključi u meč i pokuša nešto ponuditi. U posljednjoj minuti runde tako je Babić ponovno poslao već umornog Wintersa na pod, a ovog puta Amerikanac više nije bio u stanju nastaviti meč i došlo je do prekida.

'Znao sam kakav će ovo biti meč. Svi su govorili da je on sjajan boksač, no ja sam drugačiji tip boksača. Ja sam boksač stare škole kojeg nije briga za dodirivanje i gledanje što će protivnik ponuditi. To me ne zanima, ja ulazim u ring završavati protivnike. Završio sam ga u drugoj rundi. Parkeru je trebalo šest. On može dići više od mene na benchu i sve slično tome, no nitko ne može boksati sa mnom', rekao je Babić, a prenosi Fightsite.hr , da bi nastavio:

'Imam oko sto amaterskih mečeva, od toga sam 60 završio nokautom, većinom u prvoj ili na početku druge runde. Uazim svim silama od prve sekunde, to čak nisu radili Jack Dempsey i Joe Frazier. U današnji boks unosim nešto novo, a zapravo staro. To je ono što me učio moj trener i to je ono što sam ja. Svaki meč ulazim s ciljem da ga završim što prije'.

Nije mogao izbjeći komentar kako je možda prelagan i mali za tešku kategorije, budući da je na vaganju imao 93 kilograma. Njemu to ne predstavlja problem.

'Prvi sparing koji sam radio s Dillianom Whyteom, imao sam 88 kilograma, on je imao 130. Bio je impresioniran sa mnom. Ne zovite me malim, pričekajte i gledajte me u meču. Kad me netko veći uspije pobijediti, onda pričajte', objasnio je, dodavši kako trenutno ostvaruje svoj san.

'Ovo je oduvijek bio moj san. Radio sam kao redar za ništa, a ruke sam lomio stotinu puta. Danas sam ovdje na najvećoj pozornici. Želim Eddieju Hearnu i Dillianu Whyteu vratiti na neki način, želim im svojim boksom pomoći kao što su oni pomogli meni', dodao je još Alen.

Nakon toga je uslijedila prava bomba po pitanju želje za idućeg protivnika.

'Želim napredovati prema vrhu još brže, rekao sam Dillianu da želim nekoga dobrog', dodao je Babić a onda je reporter spomenuo Filipa Hrgovića:

'Hrgović me je napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. On me je tada pitao što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me je pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je rekao tada kako sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti?'

