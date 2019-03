Aco Petrović nije se suzdržao; njegove izjave o hrvatskoj košarci uzdrmat će sportsku javnost

Bivši hrvatski košarkaški izbornik Aleksandar Petrović, koji trenutačno vodi Brazil, dao je intervju za emisiju 'Sportski mikrofon' Hrvatskog radija

Osvrnuo se, među ostalim, na neuspjeh reprezentacije, ali i čelnike HKS-a.

'Dino Rađa i Stojko Vranković moraju shvatiti da kad radite da ste podložni kritici. Njih dvojica vode jednu krovnu košarkašku organizaciju i kao takvi moraju prihvatiti kritike na dobronamjeran način. Kad ja pokušavam izanalizirati situaciju nemam apsolutno nikakvih ambicija niti za fotelju niti za izborničkom funkcijom. Ako me netko pita, a masa ljudi me pita što mislim, ja nemam problema izreći svoje mišljenje. Hoće li to netko dobronamjerno prihvatiti ili ne, to je njegov problem, ja tu ne mogu ništa', rekao je Petrović