Zvijezda 'Kumova': 'Htio sam postati nogometaš, ali onda sam se spustio na zemlju'

Razvila su se neka nova prijateljstva na snimanju i to je sigurno jedna od ljepših posljedica. Volim male igre riječi i sitne detalje u scenama koje mi glumci možemo igrati, a u tome uživa, čini mi se, i ostatak ekipe. Okružen sam ljudima koji od dodavanja soli za stolom mogu učiniti čitavu dramu ili urnebesnu situaciju.

Mislim da je samo snimanje zanimljivije. Ipak proživljavamo sav humor koji na kraju gledatelji vide na ekranu. Naravno, vrlo je motivirajuće to što je proizvod gledateljima jednako zanimljiv. Mislim da se skoro svatko može pronaći u sličnim situacijama u svojoj svakodnevnici i da je baš ta identifikacija s likovima najveći faktor zabave ove serije.

U seriji utjelovljujete Zlatana Bogdana. Kako ste se suživjeli s tim likom? Imate li s njim ikakve zajedničke osobine?

Zlatan nije kompliciran lik pa nisam imao toliko problema pronaći ga u sebi. Možda sam slično tvrdoglav. Dosta Zlatanovih osobina posudio sam, doduše, od ljudi s kojima sam odrastao u Triblju. Tamo ima puno ljudi koji su ti uvijek spremni 'dat ruke' i koji zbog ponosa ponekad učine glupost. Ipak kao glumac branim svoj lik koliko mogu pa ću zaključiti da Zlatan čini sve iz dobre namjere.

Kako ste se odlučili za glumački poziv? Što vas je posebno privuklo svijetu glume?

Htio sam postati profesionalni nogometaš, ali onda sam se spustio na zemlju i postao glumac. (Šalim se.) Nakon srednje škole tražio sam neki zanat koji bi me ispunjavao na više razina. Kao glumac razvijaš svoju emocionalnu inteligenciju, fizičke sposobnosti, intuiciju, stas i glas te kritičko razmišljanje. Pomislio sam da je to idealno za razvijanje vlastitog stava i shvatio da ću time dobiti najbolja oruđa za razumijevanje svijeta i bitka. Također, u školi su me uvijek inspirirali nastavnici i učitelji koji su znali govoriti i time pridobiti nas učenike.