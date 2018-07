1/15

Zvijezda filma 'Mamma Mia: Here We Go Again!' ('Mamma Mia 2') Jeremy Irvine još je nedavno bio u Hrvatskoj. U pulskoj Areni održana je premijera spomenutog filma gdje su njegovi razni glumci hvalili iskustvo snimanja na Visu.

Jeremy Irvine u filmu tumači mladog Sama Carmichaela, čiji odrasli lik inače glumi Pierce Brosnan.

Britanac i njegova djevojka Jodie Spencer zajedno su nakon Hrvatske otišli u Positano u Italiji gdje trenutno uživaju.