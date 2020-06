Zoran Šprajc ovog je vikenda odlučio sam oprati svoj automobil, sve je dokumentirao, pa poručio: 'Oprez! Vrlo, vrlo vruća fotka'

View this post on Instagram

Nakon gotovo dva mjeseca gerile po kućama i rezervnim položajima #rtldirekt se vraća kući, u Krapinsku 45. Mega-turbo- ultra studio možete vidjeti u 2215 a zasad uživajte u obnovljenoj, lijepo okrečenoj i dezifinciranoj redakcij i mojoj staroj traper jakni #rtldirektshow #tvshow #backtohome #itojeproslo #studio #luxury #krapinska