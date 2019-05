Život u sjeni starije sestre: Udajom Pippe Middleton za uglađenog Britanca napokon je sve sjelo na svoje mjesto

Iako to nisu planirali, James Matthews i Pippa Middleton postali su slavni, a sve zahvaljujući njezinoj sestri koja je udajom postala dio britanske kraljevske obitelji. Uzorni građani i radišni mladi ljudi do sada su zajedničkim snagama stekli golemo bogatstvo, ostvarili se kao roditelji, a prije nekoliko dana proslavili i drugu godišnjicu skladnog braka

Tijekom dvije godine skladni supružnici ostvarili su se i kao roditelji sinčića kojem su nadjenuli ime Arthur Michael William Matthews. U svijetu možda malo manje, ali u Britaniji ne postoji osoba koja ne zna za ove supružnike, a oni tvrde - to nije bio naš odabir i na to nismo mogli utjecati.

'Bilo je jako teško i stresno, nekoliko godina bila sam bez razloga u centru medijske pažnje, paparazzi i novinari bi me slijedili, izlijetali pred mene i skrivali se iza automobila te me plašili', opisala je.

'Ljudi smatraju da sam privilegirana i da imam određene povlastice na temelju statusa sestre, što uopće nije istina. Također, itekako me smeta kada me nazivaju posvudušom, a tu riječ nikako ne volim, ili pak kada me opisuju kao party djevojku', borila se jedno vrijeme Pippa s britanskim novinarima, a onda je odustala i samo se prepustila jer na to nije mogla utjecati.

Njezin princ na bijelom konju i povratak normalnom životu

Život Pippe Middleton iz temelja se promijenio kada je upoznala financijaša Jamesa Matthewsa, s kojim je prohodala 2006. godine, a upoznali su preko njegovih roditelja. Uglađeni Britanac na prvu je osvojio šarmantnu Pippu, koja je u to vrijeme radila za obiteljsku tvrtku party materijalom, čime se i danas bavi njezina majka Carole Middleton.

'Pretpostavljam da je medijska prisutnost za nas postala normalnom. Jednostavno smo se naviknuli na to', objasnila je Pippa. Međutim kako je rasla popularnost njezine sestre, tako se život Pippe i njezina novog odabranika Jamesa polako vraćao u normalu.