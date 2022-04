Zbog šamara koji je opalio Chrisu Rocku, Willa Smitha čeka 'pljuska': Evo kako bi taj incident mogao naštetiti njegovoj filmskoj karijeri

Već danima, nakon što je protekle nedjelje šokirao gledatelje dodjele Oscara ošamarivši slavnog komičara, raspravlja se o tome što će sve sada pretrpjeti Will Smith. Očito je da ne pomaže ni plakanje pred kamerama ni isprika koju je kasnije uputio svima, a ni odluka da istupi iz članstva u američkoj Akademiji filmske umjetnosti i znanosti. Već je poznato to da su Netflix i Sony odlučili staviti njegove nove projekte na čekanje

Will Smith bio je filmska zvijezda barem otkad je jurio gradskim ulicama jureći ubojice u filmskom hitu Michaela Baya iz ranih 1995. 'Bad Boys', a u ljeto 1996. s 'Danom nezavisnosti' zaradio je 820 milijuna dolara. Štoviše, u razdoblju od 2002. do 2008. bio je najveća filmska zvijezda na svijetu.

Nanizao je brojne filmske uspješnice: 'Hitch', 'A Shark’s Tale', 'I, Robot', 'Bad Boys II', 'I Am Legend', 'The Pursuit of Happyness' i mnoge druge. Bio je najveća filmska zvijezda ere nakon 11. rujna, ali nije bio velika zvijezda bez franšiza u posljednjem desetljeću. 'Ljudi u crnom 3', koji se pokazao najboljim filmom u trilogiji, zaradio je 179 milijuna dolara u Americi, a 623 milijuna dolara globalno. Taj je uspjeh definirao posljednje desetljeće Smithove karijere.

Za razliku od uspjeha na box officeu, vrijednost Kevina Spaceyja kao glumca pala je u zaborav nakon optužbi za seksualno zlostavljanje upravo zato što je njegova jedina vrijednost bila - prestiž. Spacey je još uvijek bio 'na cijeni' zbog filmova kao što su 'Baby Driver', 'Horrible Bosses 2' i 'Margin Call', no nakon što je izgubio prestiž - postao je beskoristan. Armie Hammer vrlo vjerojatno je prekrižen za Hollywood jer niti je donosio novac niti je nudio element prestiža. Nakon optužbi da je nasilnik i Johnny Depp izgubio je na vrijednosti. Slično se dogodilo i Melu Gibsonu. Ako su Gibson, Depp i Spacey bili optuženi za (ili počinili) ozbiljne zločine, dok je Smith 'samo' u 'žaru emocija' ošamario kolegu pred globalnim auditorijem, moguće je da će i on pretrpjeti veliku štetu i izgubiti prestiž, piše Forbes .

Smith, za razliku od njih, ima sreću i prednost zato što je iznimno uspješan u 'izvlačenju novca' na kinoblagajnama zahvaljujući komercijalnim filmovima. On je veliki razlog za to što je 'Suicide Squad' zaradio 725 milijuna dolara, a 'Aladin' preko milijardu dolara. No pitanje je hoće li i dalje glumiti u filmovima poput Netflixova trilera 'Fast and Loose' u režiji Davida Leitcha.

Najizgledniji scenarij koji bi mu se mogao dogoditi sličan je slučaju Toma Cruisea. Cruiseove ludorije dok je promovirao 'Rat svjetova' ostavile su trajnu mrlju na njegovoj zvjezdanoj moći. Ideja da bi se mogao pojaviti u nastavcima filmova 'Malo dobrih ljudi', 'Jerry Maguire', 'Oči širom zatvorene' ili 'Posljednji samuraj', dakle u blockbuster biznisu - nestala je.

Stoga je ova opcija najizglednija u slučaju Smitha - i dalje može snimati filmove, čak i velike filmove, ali ništa slično 'Kralju Richardu'.