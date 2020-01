Četrdeset natjecatelja izborilo je svoje mjesto u Voiceu, sljedeće subote gledamo Nokaute

Tim Gobac

1. Aleksandar Baić kojemu su se okrenuli svi mentori na izvedbu skladbe I Need a Dollar Aloe Blacc

2. Petra Perišić kojoj su se okrenuli i Massimo i Ivan na izvedbu Son Of A Preacher Man Dusty Springfielda

3. Dora Juričić kojoj se okrenuo i Ivan na izvedbu Im Outta Love Anastacije

4. Iva Islambegović kojoj se okrenula i Vanna (ali ju je Gobac slučajno blokirao) na izvedbu Krivi ljudi Doris Dragović

5. Tea Lovreković kojoj su se okrenuli svi mentori na skladbu Always Remember Us This Way Lady Gage

6. Maroje Strgačić kojemu se okrenuo samo Gobac na izvedbu Now and Forever Richard Marxa

7. Eni Pupić kojoj se okrenula i Vanna na izvedbu skladbe Something's Got A Hold on Me Christine Aguilere

8. Adriana Sentić kojoj su se okrenuli i Massimo i Vanna na izvedbu The Show Must Go On Queena

9. Vinko Ćemeraš kojemu su se okrenuli svi mentori na izvedbu skladbe Pyro Kings of Leon

10. Domagoj Olujić kojemu se okrenuo samo Gobac na izvedbu skladbe Too Much Love Will Kill You Queena