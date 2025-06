Zastrašujuće ispovijesti: Jared Leto optužen za seksualno uznemiravanje maloljetnica

'Otvorena tajna' u Hollywoodu

Jedna od žena koja je odlučila progovoriti tvrdi da je Leto već godinama poznat po neprimjerenom ponašanju. 'To je već dugo otvorena tajna', izjavila je za Air Mail. Sve je ponovno isplivalo u javnost nakon što je DJ-ica iz Los Angelesa, Allie Teilz, podijelila staru objavu na Instagramu u kojoj tvrdi: 'Nisi stvarno u L.A.-u dok ti Jared Leto ne pokuša nešto napraviti iza pozornice... u kiltu i s kapom na snijeg.'

Teilz je dodala: 'Bila sam napadnuta i traumatizirana od strane tog tipa kad sam imala 17 godina.' Prema njezinim riječima, Leto je znao koliko ima godina, ali ga to nije spriječilo. 'Ono što je napravio bilo je predatorski, zastrašujuće i neprihvatljivo', tvrdi DJ-ica.

Neprimjereni kontakti s maloljetnicama

Druga žena tvrdi da ju je Leto kontaktirao kad je imala samo 16 godina, u popularnom kafiću Urth Caffé u Los Angelesu 2006. godine. Glumac je tada navodno bio u društvu Ashley Olsen, s kojom su ga tada povezivali. 'Pokušala sam otići do WC-a, a on mi je uhvatio ruku. Pogledala sam dolje i shvatila da je to Jared Leto', ispričala je za Air Mail. Nakon kratkog razgovora, Leto je od nje uzeo broj mobitela i ubrzo je nazvao.