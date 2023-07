Zašto su prinčevi George i Louis i princeza Charlotte propustili krunidbu?

U katedrali St Gilesa u Edinburgu održana je još jedna ceremonija krunidbe kralja, a posebna prigoda je okupila istaknute članove britanske kraljevske obitelji, no ovaj put bez mališana. Dok su princ William i Kate Middleton srijedu proveli u Edinburghu kako bi podržali kralja i kraljicu Camillu na važnom kraljevskom događaju, djecu su ostavili kod kuće u Engleskoj.

Međutim, na onoj krunidbi održanoj u svibnju prisustvovali su te uveličali velik događaj u povijesti Britanije.

Tijekom povijesne crkvene službe u Westminsterskoj opatiji u Londonu 6. svibnja, princ George je služio kao časni paž za kralja Charlesa i pomogao mu nositi dio njegove odjeće, dok su Charlotte i Louis svečanost promatrali s majkom i ocem iz publike.

George, Charlotte i Louis ponovo su izašli dva dana kasnije za 'The Big Help Out', uključivši se sa svojim roditeljima u izviđačku grupu na državni praznik potičući volontiranje u čast krunidbe.