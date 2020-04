A kako drugačije, nego putem društvenih mreža, Sam Palmer iz Los Angelesa je poslao javni poziv bivšem suprugu svoje zaručnice Petre Ecclestone, Jamesu Stuntu, da napokon razriješe sve probleme i nesuglasice među njima i to - fizičkim obračunom

Nekada električar, danas direktor umjetničke galerije Maddox, 36-godišnji Sam Palmer poziv je uputio javno i to putem svog Instagram profila, a razlog zašto se baš odlučio na uličnu tučnjavu je taj što tamo 'ne postoje zakoni i može ga razbiti'.

Kako bi napokon razriješili sve nesuglasice među njima, zaručnik Petre Ecclestone , Sam Palmer pozvao je njezinog bivšeg supruga Jamesa Stunta na uličnu tučnjavu, a on sam će donirati pola milijuna kuna Nacionalnoj zdravstvenoj službi.

Naime, Samu Palmeru i njegovoj zaručnici dojadilo je biti stalna meta 38-godišnjeg Jamesa Stunta , s kojim je Petra Ecclestone bila u braku od 2011. do 2017., te je tijekom tih godina dobila i troje djece - sedmogodišnju Laviniju i petogodišnje blizance Andrewa i Jamesa Jr .

Sam Palmer, koij je s Petrom Ecclestone prošlog mjeseca dobio kćer, javno je izrazio želju da želi i formalno posvojiti djecu svoje zaručnice iz propalog braka, tvrdeći kako se James Stunt niti najmanje ne trudi da bude s njima u kontaktu, unatoč naporima 31-godišnje Petre da pokuša pozivima putem Skypea održati barem prividan odnos oca i kćeri.

'Dosta mi je i ne želim više trpiti zlostavljanje Petrinog bivšeg muža i njegove vojske (kažem vojske, a zapravo se radi o četvorici muškaraca) koje usstavno traje. Trudio sam se svim silama da budem veći i bolji muškarac, ignorirao sam i nisam mu davao poticaj, jer to je ono što on želi, no, iskreno, dosta mi je svega.