Zaljubljena i zaluđena: Nives Celzijus otkrila što joj stvara leptiriće u trbuhu

View this post on Instagram

E da mi je netko nekad rekao da će mi tjelovježba stvarat leptiriće i činit me sretnom. ( I to ne samo nakon treninga, već i prije i za vrijeme)... Mislim, govorili su mi mnogi a ja sam se kiselo smješkala i mislila: " Daj si pojedi 300 grama čokolade da vidiš šta je sreća " ... Puno, puno godina poslije eto i mene zaljubljena i zaluđena, ne mogu da dočekam današnji trening s @theproteinbae @snjezanamehun , pa onda sutrašnju jogu, pa onda i svilu ponedjeljkom... 💪❤ @brazilfit_hrvatska