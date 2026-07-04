SLAVLJE U DALMACIJI

Zadarski glazbenik rekao sudbonosno 'da': Oženio se Jure Brkljača, isplivale snimke slavlja

G.R.

04.07.2026 u 20:31

Jure Brkljača
Jure Brkljača Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
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Zadarski pjevač Jure Brkljača ove je subote pred oltar odveo svoju dugogodišnju ljubav, samozatajnu Luciju, a dio svadbene atmosfere na društvenim je mrežama otkrio njegov otac Mirko

Za najvažniji dan Lucija je birala eleganciju bez puno pompe, zablistavši u satenskoj vjenčanici sa spuštenim rukavima, uz koju je iskombinirala klasičnu bisernu ogrlicu. Glazbenik joj je pak parirao u elegantnom crnom odijelu.

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Među brojnim čestitarima koji su im poželjeli sreću našao se i Mladen Grdović. 'Sritno vam, Jure. Hvala na pozivu, ja sam na nastupu. Sutra po dogovoru, ako uspijem, svratim', poručio je mladencima legendarni pjevač.

Ovim svadbenim slavljem uspješno je zaokružena romantična priča koja je svoj prvi vrhunac doživjela još prošle godine u New Yorku, gdje je Brkljača kleknuo pred Luciju.

Za svoju sadašnju suprugu uvijek je imao samo riječi hvale, ističući da ga je osvojila 'energijom, ljepotom i dobrotom'. Čini se da su mladenci uspjeli ostvariti i svoj plan o samom vjenčanju jer je Brkljača nedavno najavio da ih ne zanima grandiozan cirkus, već isključivo intimna proslava s dobrom energijom i glazbom za pamćenje.

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