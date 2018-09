Zabavljali su Kylie Minogue, a sada dolaze zabaviti vas: 2manydjs ekskluzivno na Weekendu

Ovogodišnji Weekend odaje počast Oliveru i kraljici soula Arethi Franklin, a subotnji party 'Weekend Goes Global' po prvi put dovodi međunarodne zvijezde, belgijski duo 2manydjs

Obožavao ih je genijalni David Bowie, surađivali su s Kylie Minogue i svirali na njenom tulumu, a sada dolaze na 11. Weekend Media Festival! Braća David i Stephen Dewaele, bolje poznati pod umjetničkim imenom 2manydjs, rasplesat će u subotu posjetitelje najboljeg Weekenda u godini kojih se od 20. do 23. rujna u bivšoj Tvornici duhana u Rovinju očekuje više od 5.000.

Njihov album 'As Heard on Radio Soulwax Pt. 2' cijenjeni New York Times proglasio je najboljim albumom godine, pa nema nimalo sumnje da ćemo 11. Weekend zatvoriti "velikim praskom". Belgijski duo u Rovinj dolazi u sklopu party programa 'Weekend Goes Global' koji prvi put na najveći komunikacijski festival u regiji dovodi međunarodne zvijezde. 2manydjs proslavili su se mash-upovima i remixima hitova brojnih stranih zvijezda poput Salt-N-Pepa, Destiny's Child i Dolly Parton, a u njihovoj šarolikoj kolekciji našla se i jedna domaća dama, Zdenka Kovačiček. Njenu pjesmu „Elektra“ braća Dewaele su samplirala u sklopu svog projekta 'Waffles', a sad će na Weekendu s njom podijeliti i pozornicu.

Naime, diva hrvatske glazbene scene i naš napopularniji jazz i swing pjevač Marko Tolja, uz pratnju izvrsnog Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera, otvaraju Weekend Media Festival. Zajedno će nas provesti kroz najveće jazz, rock i blues hitove te odati počast legendarnom Oliveru Dragojeviću.