Za jednu od najromantičnijih pjesama na svijetu inspiracija je bila ova fatalna plavuša, za kojom su bila luda dva slavna glazbenika

Jednu od najljepših i najromantičnijih pjesama, ujedno jedan od najvećih hitova svih vremena, Eric Clapton napisao je u rujnu davne 1976. čekajući svoju tadašnju djevojku, a buduću suprugu, da se spremi za izlazak

'Sve je trajalo predugo, nisam se mogla odlučiti i počela sam paničariti oko svoje kose, odjeće, svega, a kada sam sišla, očekivala sam da će biti nervozan, no on mi je rekao da sjednem i poslušam.'

I prije negoli su se službeno rastali Pattie je započela vezu s Claptonom, a s Harrisonom je ostala u prijateljskim odnosima. Dapače, bili su toliko dobri da im je on svirao na vjenčanju. Pattie Boyd bila im je obojici inspiracija, pa je i George Harrison njoj posvetio pjesme 'If I Needed Someone', 'Something' i 'For You Blue', a Clapton, osim 'Wonderful Tonight', i 'Laylu'.

Od Erica Claptona razvela se 1989., a dvije godine kasnije upoznala je Roda Westona te joj je on 2015. postao treći suprug.