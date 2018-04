Poznati svi izvođači 5th Biggest Little Rock Festivala

Po peti put u Najvećem Malom Rock Klubu u gradu održava se Biggest Little Rock Festival. Zamišljen kao trodnevni festival na kojem sviraju bandovi koji su 'preveliki' za mali klub u prethodnim godinama predstavio je bandove poput Bambi Molesters, Opća Opasnost, Gustafi, Zadruga, Drugi Način i mnoge druge, a ove godine za svoju petu obljetnicu dovodi odličan line up

Glavne zvijezde festivala su Phil Rudd band (originalni bubnjar AC/DC), Rambo Amadeus i The Mistaken Sons of Alabama (Francuska), a kao i svake godine ostatak line-upa popunjavaju fenomenalni klupski bandovi. Ove godine će to biti Lika Kolorado, Hard Time, Bad Mushrooms, Tao Šank, Sloanwall i Mojo Men From Mars. Tri dana stilski različite rockerske svirke sa devet izvođača nadopunit će i popratna događanja (Rock Kviz, Predstava Kužiš Stari Moj, Izložba, CD outlet...) te zaokružiti ovo obljetničko izdanje BLRF-a!, stoji u priopćenju.

Prvi dan festivala u četvrtak 26.04. nastupa legendarni Rambo Amadeus kojemu je ovo prvo gostovanje u kultnom zagrebačkom klubu. Rambo Amadeus Svjetski Mega Car pri svakom svom posjetu Zagrebu oduševi publiku i rasproda svaki klub u kojem nastupa. Kako je Hard Place najmanji (ali ipak veliki) zagrebački klub u kojem Rambo nastupa, tako je ovo prilika vidjeti i čuti Ramba i njegov band u intimnoj atmosferi Biggest Little Rock Festivala. Pridružit će mu se novi miljenici zagrebačke indie publike Lika Kolorado koji predstavljaju svoj album prvijenac 'Smiješ zaurlat' i band Tao Šank sastavljen od članova bivšeg kultnog banda Srž i Jinxa.

Drugi dan festivala u petak 27.04. BLRF po prvi puta u Hrvatsku dovodi legendarnog bubnjara grupe AC/DC Phil Rudda sa svojim novim bandom! Ovaj kontraverzni bubnjar kojeg nazivaju 'heart & soul of AC/DC' preko 30 godina bio je bubnjar jednog od najvećih svjetskih rock bandova (1975.-1983. i 1994.-2015.) i svirao je na 15 albuma. Phil je na turneji na kojoj sa svojim Phil Rudd bandom predstavlja novi album 'Head Job', ali svira i najveće hitove svog matičnog banda. Žestoku rock feštu podržat će jedan od najdugovječnijih hrvatskih hard rock bandova Hard Time koji je prošle godine obilježio 25 godina karijere i Bad Mushrooms.

Treći dan festivala, u subotu 28.04., nastupit će fenomenalni francuski stoner rockeri The Mistaken Sons Of Alabama. Iako su Francuzi oni stvarno zvuče i izgledaju kao da su 'izgubljeni sinovi Alabame'. Kroz njihov žestoki stoner zvučni zid provlači se lelujavi zvuk dubokog Juga Amerike. Ako pomiješate Phil Anselma, Nashville Pussy, Clutch i Metallicu, i tome dodate mutne i ljepljive stoner tonove, biti ćete na tragu da otkrijete zvuk The Mistaken Sons Of Alabama. Njihovi su live nastupi pak nešto nevjerovatno što u svakom slučaju ne smijete propustiti. Žestoki, intenzivni, na rubu nervnog sloma, a opet tako dobri, harmonični i tjeraju na ritmično mahanje glavom. Promoviraju novi album 'On Stranger Fields', a podršku će im pružiti mladi zagrebački stoner groove rockeri Sloanwall i Mojo Men From Mars koji sviraju glasni i prljavi Rock'n'Roll.