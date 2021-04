Willow Avenue predstavlja drugi singl 'For Your Money' uz prateći video spot

Willow Avenue, tročlani bend koji čine Mary May, Jack de Shaw i Ante Perković, predstavlja drugi singl “For Your Money” uz prateći video spot

Vrijeme prvog lockdowna bilo je izrazito kreativno za trio iz skrivene avenije u zagrebačkom kvartu Vrbiku. Uz spontano druženje nastao je album koji tvori zaokruženu cjelinu i svaka pjesma nosi svoj dio priče, a bend sada predstavlja drugi singl. “For Your Money je pjesma predskazanja, ona govori o budućim događajima koji će tek nastupiti i izlistava ih točno kao da gleda u budućnost putem kristalne kugle”, pojašnjava Willow Avenue. Pjesmu prati i vizualni rad, video u obliku pokretne slike koju je konceptualno razradila te snimila i montirala Barbara Raad, a sve je snimano u prostorima Laube.

Za glazbu koju su Jack de Shaw (Jakša Perković) i Ante Perković zajedno stvarali, naša hvaljena kantautorica Mary May (Marija Butirić) napisala je stihove i dala im melodiju. Prvi singl “Hello, Goodbye”, te novi “For Your Money” uvode u album koji će pod nazivom “Come What May” sadržavati osam pjesama i biti objavljen 28. travnja za LAA. Sve su pjesme snimljene u stanu na zagrebačkom Vrbiku, mix i master potpisuje Jack de Shaw, a za dizajn covera albuma zadužena je mlada dizajnerica Klasja Habjan.