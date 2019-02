White Lies objavili album 'Five'

Engleski post punk bend White Lies objavili su novi album 'Five' kojeg će koncertno predstaviti u Tvornici kulture u nedjelju 10. ožujka

White Lies su sve bolji s vremenom, 'Five' je jedan od najodvažnijih povratničkih albuma, a kritika ga već hvali i kaže da izaziva osjećaj euforije, ali s oštricom, te podjednako pruža tugu i radost.

Album otvara 'Time to Give' duga čak sedam minuta s kojom bend stvara zvučni zid. Od glasne himne 'Ritual', zvučnih eskapada 'Big TV', preko synthpop zvuka 'Friends', 'Finish Line' i 'Denial' okrivaju melodične riffove, 'Tokyo' trijumf synthova i popa, a 'Believe It' i 'Fire and Wings' za kraj pokazuju razvoj od starijeg bendovskog zvuka u kojem dominira gitara ka novom. Album 'Five' pokazuje nove kreativne puteve ovog trojca iz zapadnog Londona, a u pjesmama pokazuju novo samopouzdanje i ovo je prekretnica koja ih je pogurnula u neke drugačije smjerove u istraživanju vlastitog zvuka i umjetničkih teritorija.