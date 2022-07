'Voli me' - sočna miniserija serija koja će vas odmah oraspoložiti

Ako ste raspoloženi za 'laganu' i toplu seriju koja će vas garantiran oraspoložiti, a pritom donosi uvjerljive glumačke izvedbe i dozu humora – od sljedećeg tjedna na televiziji pratite sočnu seriju Voli me (Love me).

Fantastična australska serija Voli me stiže na Pickbox TV kanal od 25. srpnja. U glavnim ulogama gledat ćemo rođenu Beograđanku, izvrsnu glumicu Bojanu Novaković, te australskoga glumca Boba Morleyja (The 100).

Australski glumac Bob Morley, poznat po ZF seriji The 100, tumači ulogu Petera, šarmantnog i prezgodnog Clarina susjeda koji radi kao model.

Slavni glumac Hugo Weaving dobro nam je poznat po ulogama u megapopularnim filmovima poput The Lord of the Rings i V for Vendetta. Weaving tumači ulogu Glena, Clarina i Aaronova oca, a u svojoj ulozi je zaista maestralan.