Vokalna senzacija Tom Walker i nezaustavljivi hitmaker Lost Frequencies stižu na EXIT

Tom Walker, autor jednog od najvećih hitova desetljeća 'Leave a Light On', koji je osvojio top liste i srca publike širom planete, nastupit će na glavnoj pozornici EXIT festivala u subotu 6. srpnja

'Leave a Light on' je veoma intimna, snažna društveno-angažirana pjesma koja govori o borbi Tomovog bliskog prijatelja protiv droge. Njena iskrenost i moćna energija doprla je do srca publike širom planete, te je strimana nevjerojatnih 300 milijuna puta, s prodajom od preko dva milijuna primjeraka! Publika EXIT festivala imat će priliku u srpnju čuti i druge pjesme s njegovog predstojećeg debitantskog albuma 'What a time to be Alive' za koji se već sada pretpostavlja da će osvojiti platinastu tiražu i brojne nagrade.

Belgijski hitmaker Lost Frequencies predstavlja pravu senzaciju čiji hitovi godinama ne silaze sa trona najvažnijih glazbenih top lista, među kojima je 'Are You With Me' dostigla i najvišu, dijamantnu tiražu u Njemačkoj. Nakon što je prošlog ljeta razmrdao publiku na festivalima širom Europe, uključujući i Sea Dance, Felix De Laet se na ovogodišnji EXIT vraća s novim, još većima hitovima kao što su 'Crazy', 'Like I Love You' ili aktualnim hitom 'Melody' koji pjeva jedinstveni James Blunt. Lost Frequencies nam vraća i novu verziju popularne pejsme s kraja prošlog stoljeća 'What Is Love' koja je oduševila i njenog originalnog izvođača, čuvenog Haddawaya! Zanimljiva je činjenica da je zajedno s Netskyem izbacio singl 'Here with you' čiji je video posvećen velikom Nikoli Tesli. Iako ima samo 25 godina, Felix je izgradio karijeru na kojoj bi mnoge starije kolege pozavidjele, između ostalog i zbog činjenice da mu je festivalski gigant Tomorrowland već četvrtu godinu zaredom ukazao čast da bude domaćin vlastite pozornice pod nazivom Lost Frequencies & Friends Stage! Glazbenoj zvijezdi iz Belgije prvog dana festivala na glavnoj sceni pridružit će se i sunarodnjaci Two Pauz koji će donijeti miks sirovog i emotivnog elektronskog zvuka prožetog snažnim basevima, ali i 65daysofstatic, britanski sastav koji su članovi The Cure osobno odabrali kao predgrupu za svoj nastup na Petrovaradinskoj tvrđavi.