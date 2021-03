Voditeljica Tamara Loos udala se u tajnosti za ljubav iz školskih dana

Tamara Loos koja osim angažmana na Radio Anteni, na Hrvatskoj televiziji vodi emisiju Poprock.hr, svoju dugogodišnju vezu s Matijom Perkovićem u kojoj je rodila dvije djevojčice Veru i Anju, okrunila je brakom

'Bili smo oboje uporni i imam osjećaj da nam je oduvijek suđeno da budemo skupa iako baš i ne vjerujem u sudbinu', izjavila je ranije za Večernji list. Dodala je kako je njihov odnos baziran na povjerenju i razumijevanju. 'Matija bi htio da imam klempave uši, to mu je slatko, a na što je pao ne znam. No voli to što smo najbolji prijatelji, a sviđa mu se i kako izgledam. Barem tako kaže!', otkrila je.