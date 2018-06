Vodimo vas na koncert Elvisa Costella u pulskoj Areni

Snažno koncertno iskustvo koje Costello priređuje sa svojim sadašnjim bandom The Imposters u ambijentu pulske Arene 8. srpnja to može biti još impresivnije

Nazočiti jedinstvenome jukeboxu koji vješto implemetira emocije u raznorodne glazbene žanrove spojene njegovim unikatnim glasom znači spojiti koncertno zadovoljstvo sa širenjem osobnih glazbenih obzora.

Rapidno opadajuća kategorija slušatelja popularne glazbe kojima ritam i melodije ne ulaze kroz jedno uho unutra, a kroz drugo van, u posljednjih 40 godina zacijelo se srela i oduševila nekim dijelom stvaralaštva Elvisa Costella. Rijetko je koji umjetnik današnjice tako suvereno protutnjao glazbenim stilovima od punka i novog vala preko countryja i soula do filmske glazbe i jazza ostavljajući za sobom ostvarenja kojima se može ponositi svaki diskofil.

Svojim je radom inspirirao mnoge poznate glazbenike, kao što su Billy Bragg, Poguesi, James, Pulp, Radiohead i Foo Fighters. Zajedničke pjesme ili čitave albume snimio je s Paulom McCartneyjem, Burtom Bcharachom, Brianom Enom, Lucindom Williams i drugima.

Broj glazbenika s kojima je nastupao je neprebrojiv, no ako se pogleda i presluša nastupr Roya Obisona i prijatelja, među prijateljima je uz Toma Waitsa i Brucea Springsteena upravo Elvis Costello; ako se vidi tko izvodi 'London Calling' na dodjeli Grammyja kao počest preminulome Joeu Strummeru, tu su Springsteen, Little Steven, Dave Grohl i Elvis Costello; s rapperima iz banda Roots ne samo da je nastupao, nego je i snimio album.

Ne čudi stoga što je nazvan pop-enciklopedijom koja je reinventirala prošlost u vlastiti izričaj. Costello je, sasvim očekivano, dobitnik Grammyja, a 2003. s matičnim je bandom The Attractions uvršten u Rock'n'Roll Hall of Fame. Rolling Stone ga je smjestio 80. mjesto njihove liste 100 najvećih glazbenika svih vremena.

Od izvanserijskog prvijenca 'My Aim is True' te novovalnih nastavaka koji glazbeno tematiziraju neke glazbene obrasce iz pedesetih i šezdesetih – 'This Year's Model', 'Armed Forces', 'Get Happy!' i 'Trust' preko albuma gdje propituje raznorodne žanrove – 'Almost Blue', 'Imperial Bedroom' ili 'Mighty Like a Rose' te kolaboracija kao što su 'The Juliet Letters' s Brodsky Quarteom ili 'Painted From Memory' s Burtom Bacharachom do vrsnih americana albuma 'Secret, Profane & Sugarcane' i 'National Ransom' Elvis Costello nanizao je nisku albuma koji snažno dočaravaju glazbena stremljenja krajem 20. i početkom 21. stoljeća.

Uza sve to, njegova biografija puna je zahvalnog štiva za lakšu periodiku, na primjer, činjenice da je vatreni fan Liverpoola, pa ponekad zna na pozornici škicnuti prijenos na televizoru postavljenom sa strane, teškog karaktera koji je znao rezultirati i fizičkim obračunima ili bračnim vezama s Cate O'Riordan iz Poguesa (koja je originalno otpjevala ženske vokale za skladbu 'Haunted', znane iz verzije Sinead O'Connor i Shanea MacGowana) i Diane Krall, proslavljene jazz glazbenice. Navodno je Costello bio u Zagrebu dok je ona imala nastup u Ciboni, no samo u ulozi brižnog oca njihovih sinova blizanaca.

Na sve ovo valja nadodati snažno koncertno iskustvo koje Costello priređuje sa svojim sadašnjim bandom The Imposters (nazvanima po jednoj od njegovih ranih skladbi), a u ambijentu pulske Arene 8. srpnja to može biti još impresivnije. Nazočiti jedinstvenome jukeboxu koji vješto implemetira emocije u raznorodne glazbene žanrove spojene njegovim unikatnim glasom za koji se tvrdi da je jedini na svijetu u mogućnosti otpjevati baš svaku pjesmu ikad napisanu, znači spojiti koncertno zadovoljstvo sa širenjem osobnih glazbenih obzora.

