Vodila je prvi Big Brother, Daria Knez Rukavina: 'Djeca i suprug su centar mog svemira'

Lijepu nagrađivanu glumicu neiscrpne pozitivne energije, mnogi pamte kao voditeljicu prve sezone popularnog reality showa. Osim toga, gledatelji su je pratili i u domaćim serijama 'Bumerang', 'Bitange i princeze', 'Dobre namjere', 'Leti, leti', 'Provodi i sprovodi', 'Počivali u miru'. Daria Knez Rukavina za tportal je otkrila čime se sve danas bavi i kako dana izgleda njezin dan

Od 2007. godine posvećenija kazališnom angažmanu, dio je stalnog glumačkog ansambla 'Gradskog kazališta Trešnja'.

'Puno me ljudi pita kada ću se vratiti voditeljskim angažmanima. To me pitaju ljudi koji ne prate dječji ranojutarnji program 'Juhuhu', gdje sam u ulozi voditeljice zajedno s još troje svojih kolega. Svi tada još spavaju, osim djece, koja su naša najvjernija publika. A što se tiče voditeljskih angažmana druge vrste, i ja se veselim nekim novim izazovima', otkrila je.