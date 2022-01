Vlado Kalember posvetio Akiju vrlo emotivnu objavu: Bio si čudesno dobar frend i čovjek

'Pozornica je bila tvoje kraljevstvo na kojoj si bio apsolutni vladar. I to znaju svi', napisao je, između ostalog, Kalember u svojoj objavi

'Zbogom i tebi, stari, dobri prijatelju. To da si bio vrhunski pjevač, to znaju svi. To da si bio vrhunski glazbenik, i to znaju svi. To da je pozornica bila tvoje prirodno obitavalište, i to znaju svi. Pozornica je bila tvoje kraljevstvo na kojoj si bio apsolutni vladar. I to znaju svi', započeo je Kalember.