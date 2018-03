Vjerovali ili ne: Saša Antić pozvan na sud zbog stihova TBF-ove pjesme 'Mater'

U svojoj najnovijoj kolumni Reper to(v)ar, član TBF-a, Saša Antić, otkrio je kako je dobio poziv od Općinskog suda u Virovitici da se pojavi kao svjedok u slučaju u kojem ne poznaje niti jednog aktera, ali ipak ima jednu poveznicu s njima

Iako ne poznaje okrivljenika, sud smatra kako je on najkompetentnija osoba koja bi im mogla pomoći u rješavanju svega. Naime, okrivljenik je mladić koji je policajcu poslao sms u kojem je, između ostalog pisalo i: 'Naša mater te traži'. Budući da je riječ o parafraziranju stiha iz refrena TBF -ove pjesme 'Mater' , čiji je autor stihova upravo Saša Antić , sud opravdano tvrdi da im upravo on može pomoći u utvrđivanju ima li u poruci i u kolikoj mjeri elemenata ozbiljne prijetnje.

'Vjerujem da do osuđujuće presude neće doći. Kad bi se to dogodilo, osim nepravde prema okrivljeniku, i pjesma 'Mater' bi dobila inkriminirani status, postala bi nešto kao hladno oružje. Zaje..na i velika stvar za jednu pjesmu, ali s druge strane i službena potvrda da se radi o oštrim stihovima. To bi mi valjda na neki način trebalo i imponirati jer već sam se potpuno pomirio s tim da glazba ne može ništa bitno promijeniti u stvarnosti osim individualni doživljaj iste. Međutim, život se ponekad pobrine da o nekim stvarima razmisliš ponovo.'