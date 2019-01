Anja Šovagović Despot se dirljivom porukom prisjetila voljenog oca

View this post on Instagram

Tada začujem iza leđa šapat: - A ja im ništa nisam kupio. I ne znam što bih im kupio. Ja ću njima pjevat: Oj pastiri, čudo novo, jeste l' ikad vidjeli ovo, u jaslicam' prostim rodio se Bog koji s neba siđe radi puka svog. Vidiš kak sam upamtio! I legne u postelju. Kad je došla moja Ana, uvukla se djedu pod poplun, pomilovala ga po ćelavoj glavi, obgrlila malim ručicama njegovu sijedu bradu i pozorno slušala pjesmu o malom djetešcu koje će spasiti svijet. Htjela sam se uvući k njima u krevet, a samo sam bez glasa stajala sa strane i gledala u najljepši dar na svijetu. U ljubav... (iz knjige "Divlja sloboda") ❤️ 1. siječnja 2001., baš na Novu godinu, otišao je Šovo nebeskoj ravnici u pohode... ❤️