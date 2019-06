Više od 97 milijuna funti George Michael ostavio obitelji i prijateljima, no ne i svojim ljubavnicima

Sve bogatstvo, koje je zaradio tijekom dugogodišnje i više nego uspješne glazbene karijere, George Michael oporučno je ostavio svojoj obitelji i prijateljima, a iznenadilo je to što svojim bivšim ljubavnicima, Fadiju Fawazu i Kennyju Gossu, nije ostavio apsolutno ništa

Nevjerojatno bogatstvo, koje se procjenjuje na 97,6 milijuna funti, naslijedit će njegova obitelj i prijatelji, no ne i dvojica muškaraca koja su uz njega provela godine - njegovi bivši ljubavnici Fadi Fawaz i Kenny Goss .

'George je bio iznimno odan i blizak s ocem i sestrama, stoga ne čudi to da se pobrinuo da budu zbrinuti do kraja života. Lijepa je gesta da se sjetio i bliskih prijatelja, no na kraju će o svemu odlučivati Yioda jer je znao da će ona napraviti najbolje.'