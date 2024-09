Zabarikadirao se iza vojske tjelohranitelja: Elon Musk ni na zahod ne ide sam

Dan prije nego što je govorio na proslavi Teslinog futurističkog kamioneta Cybertruck u studenom 2023., muškarac s Floride Paul Overeem uhićen je u blizini tvornice tvrtke u Austinu u Teksasu, a vlasti su ga optužile da je planirao izazvati kaos, piše The New York Times.

Najveće svjetske tehnološke tvrtke samo na sigurnost troše milijune dolara da bi zaštitile svoje čelne ljude, a po troškovima za to prednjači ekscentrični tech mogul Elon Musk (53) .

Njegove tvrtke Tesla i SpaceX plaćaju milijune dolara godišnje za to, uključujući zaštitarsku tvrtku Gavin de Becker & Associates i druge, prema internim Teslinim dokumentima. Kako bi dodatno kontrolirao stupanj svoje sigurnosti, Musk je pokrenuo i Foundation Security .

Iako je nekoć primao uglavnom bezopasne pozive i poruke najvećih obožavatelja, sada redovito ima posla s osobama koje ga uhode, kao i s prijetnjama smrću. Mnogi ljudi visokog profila suočavaju se s prijetnjama i zbog toga unajmljuju tjelohranitelje, no Musk je posljednjih godina transformirao svoju zaštitu u detaljno razrađen sustav.

Osiguranje je upozoreno na Overeemove prijetnje i potpuno je aktivirano, kako su za The New York Times otkrili insajderi dobro upoznati s detaljima ovog događaja.

O gore spomenutom incidentu u Austinu mediji su detaljno izvijestili, no prošlo je manje zapaženo ono što se ondje zapravo dogodilo.

Najbogatiji čovjek na svijetu, s neto vrijednošću većom od 240 milijardi dolara, dugo je njegovao bezbrižan lifestyle, putujući svijetom te družeći se s poznatim moćnicima, svjetskim vođama i celebovima, no s vremenom, kako su prijetnje protiv njega postajale sve ozbiljnije, i on je odlučio pobrinuti se za svoju sigurnost.

Inače, ekscentrični tech inovator nekad bi samo uzeo ključeve i vozio se sam, ni želeći nikakve tjelohranitelje, rekli su insajderi. Ali kako je njegov uspjeh rastao, Teslin odbor zahtijevao je od njega da prihvati osobno osiguranje, kako je objavio New York Times prema dokumentima u koje je imao uvid.

U usporedbi s time, Apple je prošle godine potrošio 820.000 dolara da bi zaštitio svog izvršnog direktora Tima Cooka , a Amazon izdvaja 1,6 milijuna dolara godišnje da bi zaštitio svog osnivača Jeffa Bezosa . Jedna od rijetkih kompanija koja troši više je Meta te je prošle godine izdvojila 23,4 milijuna dolara za sigurnost izvršnog direktora Marka Zuckerberga , pokazali su dokumenti. New York Times je iznio pojedinosti o Muskovoj sigurnosti, koje dosad nisu bile objavljene, na osnovi stotina stranica dokumenata Tesle, policije i lokalnih vlasti, dobivenih putem zahtjeva iz javne evidencije, državnih zapisa, Muskove zaštitarske tvrtke, audiosnimki, sudskih dokumenata...

Ove godine iz kompanije Tesla prvi put su otkrili da su platili 2,4 milijuna dolara za dio zaštite Muska u 2023. te 500.000 dolara u prva dva ovogodišnja mjeseca, što je više od pet puta od prosjeka potrošenog u dva mjeseca 2019., prema Teslinim dokumentima. Od 2015. do 2018. Musk je prosječno trošio 145.000 dolara mjesečno na sigurnost, prema fakturama i računima u koje je New York Times imao uvid.

'Vjerojatnost da će te manijakalni ubojica pokušati ubiti proporcionalna je broju manijakalnih ubojica koji čuju vaše ime. A kako se često čuje moje ime, kažem - OK, ja sam na popisu', rekao je u svom stilu jednom prigodom.

Sigurnosne prijetnje dovele su do toga da postane više uplašen, a njegov način života izoliraniji. Rijetko je kad bez pratnje tjelohranitelja - čak i kad je išao na WC u svom X-u, prema tužbi koju su 2023. podnijeli bivši zaposlenici zbog otpremnina. Ponekad je i prenaglašavao ozbiljnost prijetnji, uključujući netočnu izjavu da su dvije osobe u različitim incidentima u kojima je bio ugrožen nosile oružje.

Njegov sigurnosni tim sada djeluje poput male tajne službe, s osiguranjem kao da je šef države, a ne direktor, rekli su sigurnosni stručnjaci. Musk, kojeg su nekoć pratila dva tjelohranitelja, sad putuje s čak 20 iskusnih sigurnosnih djelatnika koji prvo istražuju putove eventualnog bijega ili 'čiste' prostor prije nego što on uđe u njega. Često nose oružje, a u Muskovoj pratnji je i zdravstveni djelatnik, kojem je njegov sigurnosni tim dao kodno ime Voyager.

Do 2014. Musk je imao tjelohranitelje iz tvrtke Gavin de Becker & Associates (GDBA), koju je vodio Gavin de Becker, čovjek koji je posao pomoćnika Elizabeth Taylor i rad za ministarstvo pravosuđa pretvorio u karijeru zaštite slavnih i istraživanja potencijalnih meta. Klijenti su mu bili i Bezos i slavna Cher.

Kad je najbogatiji čovjek na svijetu putovao zbog posla, ekipa tjelohranitelja iz GDBA-e, od kojih je većina imala vojno iskustvo, pratila ga je kamo god je išao.

Vrtoglave svote

Cijena takvih usluga često je dosezala vrtoglavih šest znamenki mjesečno. Tako je u siječnju 2016., kada je Musk posjetio Meksiko, Hong Kong, London, Pariz, Izrael i Teksas, račun koji mu je ispostavio De Becker iznosio 163.674,59 dolara, prema dokumentima. Trošak su podijelili SpaceX, Tesla i sam Musk.

Tjelohranitelji su često obavljali poslove za njega i plaćali njegove troškove kako bi što više smanjili vrijeme koje je provodio u javnosti. Oprali bi mu auto, pokupili stvari s kemijskog čišćenja i jednom dali napojnicu barmenu od 80 dolara u Londonu jer je bar držao otvorenim nakon radnog vremena.

Mnogi ljudi koji su pokušavali doći do Muska nisu imali zle namjere, pokazuju dokumenti i snimke telefonskih poziva do kojih je došao New York Times. Jedna je žena ostavila dvominutnu poruku govornom poštom prije nekoliko godina u jednoj od bogataševih kompanija, nazivajući ga 'tatom Muskom' i tvrdeći da su 'razgovarali telepatski' posljednjih godinu dana.

Do 2022. on je bio vrijedan preko 200 milijardi dolara. Njegova je slava porasla dok je Tesla dominirao tržištem električnih vozila, a SpaceX prevozio astronaute u svemir za NASA-u. To je potaknulo njegovu zabrinutost za sigurnost, kažu osobe bliske Musku koje su željele ostati anonimne.

Dobio je i međunarodne prijetnje, uključujući onu koju je u proljeće 2022. objavio na X-u, i to od Dmitrija Rogozina, službenika ruske vlade. Rogozin ga je upozorio da će 'odgovarati' za pomoć ukrajinskoj vojsci i njeno korištenje satelitske internetske usluge Starlink u ratu s Rusijom.

U listopadu 2022. Musk je kupio Twitter, kasnije preimenovan u X, što ga je još više dovelo u središte pozornosti.

Nakon svega toga preuzeo je akcije vezane uz sigurnost u svoje ruke.

Sve češće prijetnje

Privatna Muskova zaklada registrirala je Foundation Security u Teksasu, no nejasno je kada se to dogodilo. Opisana je kao 'privatna tvrtka s unutarnjim sigurnosnim osobljem', prema dokumentima podnesenim državi. Foundation Security djelomično vodi Justin Riblet, bivši narednik u specijalnim snagama, a koji je prethodno radio za GDBA.

Tesla je ove godine prvi put izvijestio da je sklopio ugovor sa zaštitarskom tvrtkom u Muskovu vlasništvu 'za pružanje sigurnosnih usluga koje se tiču ​​njega', no nije navedeno njeno ime. Nejasno je zašto iz Tesle nisu ranije prijavili te rashode jer su javna poduzeća dužna objaviti većinu poslovnih odnosa sa subjektima u vlasništvu njihovih najviših rukovoditelja.

Inače, Tesla ima i svoje sigurnosne operacije, uključujući obavještajnu jedinicu za istrage i sposobnost letenja dronovima iznad objekata i događaja.