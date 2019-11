[VIDEO] Emma Watson napokon otvorila dušu i otkrila svoj ljubavni status

Otkako je postala slavna, Emma Watson uvijek je nastojala držati se jednog - da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, a u samim intervjuima vješto je izbjegavala pitanja o ljubavnom životu, bazirajući se na posao. Ipak, ovoga je puta, za Vogue, napravila iznimku

Ona je zvijezda filmova o Harryju Potteru, aktivistica za prava žena, UN-ova ambasadorica dobre volje, a sudjeluje i u kampanji 'He for She' koja se zalaže za jednakost muškaraca i žena.

'Mislila sam - zašto svi prave toliku frku zbog tog tridesetog rođendana? To nije tako strašno... Onda sam napunila 29 i pomislila: 'Oh, Bože, tako sam zbog svega tjeskobna'. Subliminalne poruke su me dovele do toga da stalno osjećam tjeskobu - ako niste izgradili dom, udali se i rodili dijete ili ako do tridesete nemate stabilnu karijeru, počinjete osjećati tjeskobu jer mislite da je to nešto obavezno', priznala je Emma Watson i dodala:

'Dugo mi je trebalo da dođem do spoznaje da sam sretna zato jer sam sama. Nazvala bih to vezom sasamom sobom.'