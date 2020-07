Veliko slavlje u obitelji Aleca Baldwina: Osam godina ljubavi i peto dijete na putu

Američki glumac Alec Baldwin prije osam godina donio je, kako sam kaže, najbolju odluku u svom životu. Pred oltar je odveo instruktoricu fitnesa Hilariju Baldwin, s kojom danas ima četvero djece te uskoro iščekuje peto

‘Bio je to najsretniji dan u mom životu’, opisao je povodom osme godišnjice braka koju danas slavi slavni holivudski glumac vjenčanje iz snova. Uz to priložio je fotografije sa svog vjenčanja te prisjetio javnost kako su on i njegova supruga tada izgledali.