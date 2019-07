Veliki pomak u borbi za skrbništvo između Angeline Jolie i Brada Pitta

Već pune tri godine otkako je glumica Angelina Jolie predala papire za razvod od glumca Brada Pitta traje i njihova bitka oko skrbništva nad šestero zajedničke djece. Unatoč nesuglasicama, čini se da su bivši supružnici sada našli zajednički jezik, pa se cijelom postupku nazire kraj

'Angelina će puno vremena ovo ljeto provoditi u Ney Mexicu na snimanju filma Those Who Wish Me Dead, pa je kontaktirala Brada i ponudila mu da brine o djeci dok nje nema', objasnio je izvor za američke medije.

Podsjetimo par zajedno dijeli 17-godišnjeg Maddoxa, 15-godišnjeg Paxa, godinu dana mlađu Zaharu, 13-godišnju Shiloh, i 10-godišnje blizance Vivienne i Knoxa.

Ovakav korak u teškoj i dugotrajnoj borbi za skrbništvo, mnogima daje tračak nade da su rastavljeni glumac i glumica ipak odlučili svoj inat i osjećaje staviti po strani, a gledati dobrobit djece prije svega.