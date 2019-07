Angelina Jolie još je jednom svoju krhku figuru prikrila širokom, maksi haljinom

1/11

Nakon što je snimila scene svog najnovijeg filma, ‘Those Who Wish Me Dad’, 44-godišnja Angelina Jolie uživa u Los Angelesu gdje su je fotografi uslikali u šetnji Beverly Hillsom. Svoju krhku figuru još je jednom prikrila dobrim odabirom odjeće. I ovoga puta sakrila se iza maksi haljine, odabravši ovaj put haljinu boje kože, a ne crnu, koja zbog svog neobičnog ‘slobodnog pada’ i širine savršeno prikriva nedostatke. Pogled je, kao i uvijek, sakrila iza sunčanih naočala, a kosu je ležerno raspustila.