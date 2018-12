Vatrena ljubav: Andrej Kramarić dragu odveo na egzotično putovanje, a ondje je doživio i malu nezgodu

Ova je godina za naše Vatrene stvarno bila burna - osvojili su srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a u privatnom životu su im cvale ruže. Kraje godine su 'začinili' putovanjima. Među njima je i prvi napadač Vatrenih, Andrej Kramarić koji odmara u društvu djevojke Mije Ćurković

Vedran Ćorluka je s Frankom Batelić otputovao u New York, a Ivan Rakitić je sa svojom Raquel i kćerima otputovao u Pariz. Duje Ćaleta-Car s Adrianom Đurđević nakon blagdana u Splitu i Dubrovniku otputovali su u Dubai kojeg su ovog prosinca posjetili i Dinamovci Petar Stojanović, Mario Šitum te Dominik Livaković sa svojim djevojkama, a ondje trenutno uživa i Andrej Kramarić.

On je zimsku pauzu u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata među ostalim posjetio zoološki vrt u kojemu se fotografirao s brojnim životinjama, a pritom se dogodila jedna scena koju će zasigurno još neko vrijeme prepričavati. Dok je hranio simpatičnog stanovnika ZOO-a, majmun ga je uhvatio za ruku. Činilo se kao da je ne namjerava pustiti pa se nogometaš malo i prepao, no kada ga je majmun pustio, Kramarić se nasmijao te nastavio ga hraniti. Na svom Instagram profilu našalio se: 'Kad nekome daš pet, a on ti uzme cijelu ruku. Malo sam se us*ao'.