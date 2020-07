Vlatka Pokos pokazala se nakon dugo vremena u bikiniju pa poručila: 'Više nitko ne vjeruje u prirodnu ljepotu. Osobito u mojim godinama’

Senzacionalnom figurom Vlatka Pokos pohvalila se dok je u Kanadi pozirala u jacuzziju u bijelom dvodijelnom kostimu, a pritom je držala lekciju svim ženama koje pretjeruju s kirurškim zahvatima

‘Malo pojašnjenje uz fotografiju; nova je!!! S obzirom na to da često stavim starije fotografije, vidim da to izaziva malu zabunu! Fotografija je nastala jučer popodne, vidi se da nije profesionalna. Slikala me moja draga prijateljica, provele smo popodne u jacuzziju veličine bazena’, započela je svoju novu objavu na Instagramu naša poznata voditeljica Vlatka Pokos, koja je prije nekoliko godina napustila Hrvatsku i poslovnu šansu potražila u dalekoj Kanadi.