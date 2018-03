'Uvod u anatomiju': Je li zbog zvijezde serije ostatak glumica dobio otkaz

Glumicu Ellen Pompeo u seriji 'Uvod u anatomiju' gledamo punih 14 godina otkako je emitirana prva epizoda te je postala zaštitno lice ove medicinske drame. Nedavno je obnovila ugovor s produkcijom za još dvije sezone, čime je postala i najbolje plaćeno lice u toj seriji. Istovremeno sa seta je otišlo nekoliko ženskih kolegica pa su mnogi zaključili kako je tome najviše kumovala njezina povišica

'Ponekad morate proći kroz bolne stvari i teške trenutke da biste ljudima bili primjer. Nakon članka koji je izašao o meni u magazinu The Hollywood reporter, mnogo mi se žena obratilo i podijelilo sa mnom svoje priče o uspjehu. To me toliko ganulo. Mislim da se mi žene ponekad ustručavamo pitati, radije ostajemo tihe jer su nas tako učili. Baš zato smatram da je došlo vrijeme da se to promjeni, da potaknemo jedna drugu. Da si budemo međusobna potpora', kazala je 48-godišnja glumica.