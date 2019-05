Unuk Doris Day teško optužio njezinog menadžera

Iako se svim silama trudio doći do svoje slavne bake, u posljednjim danima njezina života, Ryan Melcher tvrdi kako mu je Bob Bashara, menadžer Doris Day, to zabranio

Kako kaže, otkako su se njegovi roditelji razveli, te mu je otac preminuo, on sam nije smio viđati svoju baku. Ryan Melcher napisao je na svom Facebook profilu:

'Kada me prije nekoliko godina Doris pozvala na večeru, nakon očeve smrti u studenom 2004. od melanoma, njezin novi menadžer, ujedno bivši obožavatelj, stupio je u kontakt sa mnom i zatražio da se nađemo u obiteljskom Cypress Innu, u Carmelu. Tada me upitao: 'Zašto želiš vidjeti Doris?' Pitanje me šokiralo, osobito jer dolazi od osobe koja je stranac i totalni outsider. Samo sam rekao da je ona moja baka, na što je on dodao da ju neću moći vidjeti, uzimajući razvod mojih roditelja kao izliku.'