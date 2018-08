Ulaznice za Apocalypso Now u prodaji

Ulaznice za koncert Darko Rundek i Ekipa - Apocalypso Now, puštene su u prodaju, cijena ulaznice iznosi 100 kn dok se ne rasprodaju

Podsjetimo, Rundek na Cornaru stiže u sklopu turneje 'Apocalypso Now', koja je pokrenuta u znak 20 godina od objave legendarnog albuma 'Apokalipso'. U pitanju je produkcijski zaokružen glazbeno scenski projekt, sa sedam pratećih glazbenicima, autorskim videom Hrvoslave Brkušić, kostimima Olivera Jularića, svjetlosnim efektima Dalibora Radića u režiji Sande Hržić, namijenjen velikim scenama. Sve to kako bi se predstavila intimnost, ljepota i raskoš Rundekove glazbe i poetike, koja je postala dijelom života više generacija publike, od tinejdžera do ljudi koji su za sobom ostavili više od pola stoljeća.

- U izboru pjesama, težište je na slavljeničkom albumu 'Apocalypso' i onim pjesmama unazad tih 20 godina, koje nam danas najviše znače - istaknuo je Rundek, što se i pokazalo set listama dosad održanih nastupa. Osim ključnih momenata tog albuma, kao što su 'Apokalipso', 'Grane smo na vjetru', 'Tranzit', 'More more', 'Senor' ili 'Štrajk željezničara' Rundek i njegov bend proći će i kroz neke od najvažnijih pjesama raznoraznih repertoara, od Haustora do Cargo Trija. ULAZ OTVOREN: 20:00h POČETAK KONCERTA: 22:00h

Ilustrirane ulaznice možete kupiti u:

Restoranu Corto Maltese, Obrov 7, (iza ribarnice)

facebook.com/corto.maltese.freestylefood

Ostale u sustavima:

adriaticket.com

croatia-tickets.com

Info na:

facebook.com/events/227424447914784

facebook.com/ritamprodukcija

facebook.com/SanSustipanskeNoci

facebook.com/darko.rundek.official