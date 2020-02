U tajnosti dobio kćer: Aki Rahimovski u 65. godini postao otac

Frontmen 'Parnog valjka' u strogoj je tajnosti dobio kćer s 27 godina mlađom djevojkom iz Slovenije

Par je uspio vezu držati podalje od očiju javnosti, a vrijeme su provodili upravo u susjendoj Sloveniji, kamo se glazbenik preselio kako bi mogao s novom partnericom odgajati svoju djevojčicu.

Rahimovski nikad nije volio pričati o privatnom životu, a zna se da se dva puta ženio. Iz prvog braka ima sina Kristijana, a iz drugog kćer Dinu, koju je dobio u braku s Ingrid s kojom je bio u braku 40 godina, no rijetko se s njom pokazivao u javnosti.

'Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe slika mene s drugom ženom, a ona mi kaže: ‘Otkad sam ja to postala plava?’ Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj', rekao je prije tri godine Rahimovski za srpski Blic.